Kunstweekend: vijf jaar kunst met kwaliteit in Drimmelen

Kunstroute

Na het heengaan van de Kunstroute, waar kunstenaars thuis hun werk exposeerden, wilde Beckers een nieuwe en vooral centrale expositieruimte. ,,Ik vond het jammer dat het stopte, dus ben ik zes jaar geleden zelf kunstenaars bij elkaar gaan zoeken.” Dat resulteerde in een expositie in The Pub in Made. ,,Dat werkte goed. Er waren meteen zeshonderd bezoekers. Wethouder Harry Bakker vroeg me toen of ik het niet voor alle dorpen kon organiseren.”

In de alle kernen vond Beckers iemand die daar de kar wilde trekken: Kunstweekend Drimmelen was geboren. ,,Het eerste jaar waren er al tachtig exposanten, dus blijkbaar werkt dit concept. Het was voorheen best een druk voor kunstenaars om mensen in huis te hebben”, zegt ze. Voor Made is er de Mayboom, Lage Zwaluwe exposeert in de sportzaal van basisschool De Grienden, Drimmelen in de hervormde kerk en in Oud-Drimmelen is atelier Moeder Aarde geopend.