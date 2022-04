Kunstroute Geertruidenberg in watertoren en Lambertuskerk

Grote brand in dak van woning in Rijen

RIJEN - Bij een woning in Rijen woedde maandag een grote brand. Het dak van een woning aan de Breebroek stond in brand. De brand sloeg over naar een tweede woning. Rond 13.45 uur meldt de Veiligheidsregio dat de brand onder controle is. Aan twee andere woningen is lichte rookschade.

18 april