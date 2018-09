Kunstgrasverwerker Tuf Recycling in Dongen nog steeds illegaal en 'misdadig'

Het bedrijf, een van de grootste verwerkers in Nederland van kunstgras afkomstig van sportvelden, ligt al veel langer onder vuur. Vorig jaar constateerde BN DeStem al dat het bedrijf in strijd handelde in strijd met zijn vergunning. Zo had Tuf Recycling geen bodemonderzoek laten uitvoeren, lagen er veel te hoge stapels kunstgras op het terrein, waren die rollen niet afgedekt en lagen er op het bedrijfsterrein en op de openbare weg uit het kunstgras afkomstige rubberkorrels die bij een regenbui zo het riool in konden stromen.

Dwangsom

In de uitzending van Zembla blijkt nu dat het bedrijf bijna anderhalf jaar later nog steeds niet voldoet aan de vergunningseisen. Er zou nog inmiddels voor ongeveer 100.000 euro aan dwangsommen open staan, maar Tuf Recycling heeft nog nauwelijks iets betaald. Op de vraag waarom de gemeente dat geld niet int, antwoordt Starmans dat er steeds beschikkingen zijn gestuurd, en dat de volgende stap een deurwaarder is. ,,Maar'', zo zegt Starmans, ,,we hebben er ook niks aan als dat bedrijf failliet gaat en we straks komen te zitten met een groot terrein dat vol ligt met matten.'' Dat zou immers betekenen dat de kosten voor het saneren van het terrein voor de gemeente zijn. ,,Ik vrees dat dat in de tonnen gaat lopen'', zegt Starmans in de reportage. Volgens een geïnterviewde saneerder zou een dergelijke sanering echter in de miljoenen gaan lopen.