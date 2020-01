Kunstgrasvelden Vijf Eiken in Rijen versneld vervangen

RIJEN - Vier kunstgrasvelden op sportpark Vijf Eiken in Rijen worden versneld vervangen. Volgens het college van B en W is dat nodig omdat anders het risico bestaat dat de landelijke sportbonden ze afkeuren en bespelen niet meer mogelijk is. Met de vervanging is 1,7 miljoen euro gemoeid.

De aanpak gebeurt in twee etappes. Tijdens de zomerstop gaan twee hockeykunstgrasvelden op de schop, exact een jaar later zijn twee voetbalkunstgrasvelden aan de beurt. Wethouder David Vermorken (sport): ,,Als we nu niets doen, is de kans aanwezig dat de bonden de velden afkeuren. Daarom stellen we de gemeenteraad voor om de vier kunstgrasvelden versneld te vervangen.”

De huidige semi-watervelden (voor de hockey) worden ingeruild voor volledige watervelden. Het regenwater dat op het sportcomplex valt, wordt opgevangen in een zogeheten wadi. De gemeente bekijkt of het mogelijk is dat regenwater te gebruiken om de banen nat te houden. ,,Hiermee zetten we een nieuwe stap om het sportpark te verduurzamen", aldus Vermorken.

Quote Ook kijken we of alle voorzienin­gen op en rond de hockeyvel­den en voetbalvel­den nog voldoen. David Vermorken, wethouder sport

Infill

De voetbalvelden kunnen nog anderhalf jaar mee, reden dat die een jaar later aan de beurt zijn. Een groot deel van de infill, korrels die op de velden liggen om te voorkomen dat sporters brandwonden krijgen als ze een sliding maken, wordt hergebruikt.

Vermorken: ,,Langs de hekwerken van de voetbalvelden plaatsen we hogere kantplanken om te zorgen dat het infill-materiaal niet uitspoelt in de grond of het gras naast de velden. Ook kijken we of alle voorzieningen op en rond de hockeyvelden en voetbalvelden nog voldoen. Waar nodig pakken we die ook aan tijdens de vervanging van de velden."