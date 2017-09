Kunstgrasveld Madese Boys geopend met kanonschot

MADE - Madese Boys ligt aan de Schietberglaan. Bij het voetballen draait het om schieten, anders kun je niet scoren. Bij het officieel in gebruik nemen van het kunstgrasveld moest er dus ook geschoten worden. Dat gebeurde dinsdag met een kanonnetje, ter beschikking gesteld door de Bergsche Battery, die de historische stadsmilitie van Geertruidenberg uitbeeldt. Knallen deed het minikanon des te harder toen wethouder Jan- Willem Stoop een lont het vuur de weg naar het kruit had laten vinden.

De opening werd geafficheerd als een schot voor de boeg. Dat was bezijden de waarheid: voor Madese Boys was de aanleg van dat kunstgrasveld een schot in de roos. Immers, in de wintermaanden krijgen teams niet meer de jobstijding dat de training vanwege ijs en weder is geschrapt.

Maar het kunstgrasveld, omlijst met een gesubsidieerde led-lichtinstallatie, heeft veel meer opgeleverd. Daarbij had de tweedeklasser de tijd als bondgenoot. Niet dat binnen de kortste keren de club zijn in 2013 geuite wens door de gemeente zag gehonoreerd - juist niet.

Korrels

Europese aanbesteding, te weinig geld voor handen en particuliere tegenstand zorgden ervoor dat de club geduld moest betrachten. "Voor ons heeft dat goed uitgepakt", zegt voorzitter Carel Rademakers. "Stel dat er snel was doorgepakt, dan hadden we rubberkorrels gehad." Die rubberkorrels kwamen in oktober 2016 negatief in het nieuws door het tv-programma Zembla. "De gemeenteraad heeft onmiddellijk gekozen voor kurk. Duurder, maar wel veiliger. In wezen heeft de tijd ons geholpen om de beste keuze te maken."

Het kunstgrasveld zou op het A- of op het D-veld komen. Maar dat feest ging niet door: op zeventig centimeter diepte loopt op beide velden een pijpleiding van Rotterdam naar het Ruhrgebied. Rademakers: "Als daar iets mee aan de hand is, moesten we zelf de kosten van het vervangen van het kunstgras voor onze rekening nemen. Dat risico wilden we niet lopen."

Van oefenblok tot officieel veld