‘Kunstgras recyclen kan wel degelijk’

video Leerlingen Made kiezen watertoe­stel­len splashcen­trum: ‘Als er maar veel water uit komt’

5 april MADE - Zo'n zestig stembriefjes verdwijnen vrijdagochtend in de verkiezingsbus. Leerlingen van groep 8 van basisschool de Lage Weide in Made kiezen hun vier favoriete watertoestellen voor in het nieuwe splashcentrum van de Randoet.