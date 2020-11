Kunstenaars uit regio kunnen 3.000 euro winnen met wisselkunstproject in Rijen

RIJEN - Kunstenaars uit Midden-West-Brabant die in aanmerking willen komen voor de plaatsing van hun kunstwerk op het Raadhuisplein in Rijen, kunnen daarvoor een ontwerp insturen. De winnaar krijgt bovendien een bedrag van 3.000 euro.

De gemeente Gilze en Rijen is twee jaar geleden ingestapt in het project Kunst in de Gemeente van de Stichting Kunstweek uit Raamsdonksveer. Het wisselkunstproject maakt het mogelijk dat een kunstenaar zijn kunstwerk een jaar lang exposeert op een betonnen sokkel van één bij één meter in de hoek van het Raadhuisplein. Daarna krijgt hij of zij het weer terug.

Opdracht

Het doel is om mensen meer bewust te maken van de waarde van kunst en kunst zichtbaarder te maken in het straatbeeld. En de kunstenaars kunnen er een opdracht mee binnenhalen. In juli onthulde wethouder David Vermorken samen met de kunstenaar Peter Koks het beeld ‘Ode aan Bauhaus’, een kunstopleiding opgericht door architect Walther Gropius in Duitsland die internationaal veel bekende navolgers kreeg.

Peter Koks uit Rijen maakt vooral geometrische beelden die vaak in exposities te bewonderen zijn. Hij combineert vaak materialen als steen met glas, met koper, lood of brons. Regelmatig terugkerende thema’s zijn architectuur en techniek. Naast sculpturen voor in huis of in de tuin maakt hij ook grafmonumenten.

Vandalismebestendig

De gemeente spreidt haar vleugels verder uit door ook kunstenaars uit Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Oosterhout, Goirle, Tilburg en Breda uit te nodigen voor de volgende ronde. Kandidaten kunnen naar naar info@kunstindegemeente.nl een of twee ontwerpen of kunstwerken insturen voor eind december. Op die site is ook meer informatie te vinden over weers- en vandalismebestendigheid.

Een jury van vijf personen maakt een eerste selectie van tien werken. Vervolgens brengen inwoners hun stem uit. De jury geeft vervolgens onafhankelijk van elkaar punten aan de drie best gewaardeerde kunstwerken. In mei 2021 wordt de definitieve uitslag bekend.