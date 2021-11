Kunstenaars koesteren de Biesbosch: ‘De kleuren en het licht verwonderen me’

,,Elk moment hier in de Biesbosch is een enorme rijkdom. Als je bewust kijkt, zie je telkens andere kleuren en ander licht”, vertelt Vic Gremmer (65) uit Werkendam. ,,Of je ontdekt opeens een bever in het water of een ijsvogeltje dat wegvliegt. Ik laat me graag verwonderen door de Biesbosch.”