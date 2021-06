Kunstenaar Adrie Kersten bundelt zijn werken: ‘Mijn werk moet blijven leven’

Bloemencor­so Zundert gaat weer rollen: ‘Ontzettend blij, het wordt een mooie corsozomer’

5:13 ZUNDERT - Het Bloemencorso Zundert gaat door, de vlag kan uit in de Zundertse contreien en social media staan direct al bijna op ontploffen. Maandagavond is er een klap op gegeven, online in Teams-overleg, in bijzijn van de twintig buurtschappen (de bouwers) en mensen van de stichting Bloemencorso Zundert. De voortekenen waren al gunstig, de opluchting is er niet minder om. ,,Natuurlijk zijn we blij, ik krijg er de rillingen van.”