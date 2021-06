Kunst van leerlingen Curio effent hangt verspreid door Oosterhout: ‘Wat je ook doet, overal zit kunst in’

Margriet­hal en Tropical deze zomer plat, nieuwbouw sporthal kost bijna 4,2 miljoen

22 juni RIJEN - De Margriethal en Tropical in Rijen gaan deze zomer eindelijk plat. Op deze plek komt een nieuwe ruime sporthal. De raad maakt hier in de vergadering van 19 juli bijna 4,2 miljoen euro voor vrij. Tijdens de sloop en nieuwbouw hebben de verenigingen en scholen elders in de gemeente tijdelijk onderdak. De bouw duurt ongeveer een jaar.