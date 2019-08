Kunst in Park nog niet druk in Oosterhout, maar potentie is er

Misschien is dat ook wel een charme, want de locatie gedijt goed met kunst. Laagdrempeligheid is wat betreft de organisatie een must; de 42 aanwezige standhouders betalen geen standgeld. Bij het met fraai werk gevulde standje van Connie Roest uit Oud Beijerland houdt menigeen even halt. Ze ontvangt de complimenten dankbaar. ,,Het is een fantastische locatie, er is leuke muziek en het publiek is fijn. Ideaal; ik heb één echte eyecatcher bij me, de rest is wat kleiner en voor een zacht prijsje te koop. Door actief aanwezig te zijn en te praten over je werk, voel je veel waardering. Ik vind het hier fijn", klinkt ze enthousiast. Normaliter staat ze op echte kunstbeurzen.