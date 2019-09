Kunst in de gemeente roept regiokunstenaars op

Het beeldhouwwerk The day destroys the night is gemaakt van Franse kalksteen en werd in maart van dit jaar onthuld op de hoek van het Raadhuisplein in Rijen. Seelen was vorig jaar een van de regionale kunstenaars die een beeldontwerp instuurden om kans te maken op plaatsing van het werk voor een jaar en een beloning van drieduizend euro. Het werk van Franse kalksteen is een ‘gebouwvorm’ met ramen op een sokkel. In het midden staat een portret van de kunstenaar in brons.