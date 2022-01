Kunst in de gemeente dit jaar in Gilze, kunstenaars uit de regio kunnen inschrijven

Bredase Boerschap­pen krijgt in heel Nederland voet aan de grond: ‘We willen aandeelhou­ders die de wereld een stukje mooier maken’

BREDA - Het Bredase bedrijf Boerschappen heeft grote plannen en wil gaan investeren. In coronatijd is het bedrijf gegroeid van 2000 naar 10.000 klanten. Boerschappen wordt een coöperatie die overal in Nederland voet aan de grond krijgt.

14 januari