Kruising Gerlingsstraat in Rijen blijft langer een zandbak

Witte pakken

Buurtbewoners en passanten zagen 'mannen in witte pakken' op een plek waar kabels werden gelegd. En dan weet iedereen dat er bodemonderzoek wordt gedaan naar mogelijk giftige stoffen. De PvdA klom in de pen om aan het college van B en W te vragen wat er aan de hand is. Of die vertraging niet voorkomen had kunnen worden, omdat dit onderzoek toch vooraf mogelijk was geweest? ,,Rijen was een leerlooijersdorp, dat weet iedereen. Ook bij deze kruising langs de Spoorlaan Noord stond er een'', zegt fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt. ,,Bij het aanleggen van glasvezel een paar jaar geleden is ook chroom3 van een looijerij gevonden. Dat kan veranderen in het zeer kankerverwekkende chroom6.''