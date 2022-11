Kruising Burg. Materlaan-Bredaseweg in Oosterhout krijgt ook ‘slimme stoplichten’

Vragen in de Dongense raad rond IKC De Biezen

DONGEN - Hoe is het onderdak geregeld voor leerlingen van De Biezenkring in de aanloop naar de nieuwbouw van het IKC? Wat gebeurt er met de nieuwbouw als de kosten blijven stijgen? De onderwijshuisvesting in Dongen blijft vragen oproepen.

27 november