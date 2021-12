Kruidvat bouwt distributiecentrum in Oosterhout

Vanuit het centrum dat langs de snelweg zal verrijzen, worden straks 400 winkels van de keten in Zuid-Nederland en België bevoorraad. Kruidvat had al distributiecentra in Heteren en Ede. In oktober werd al begonnen met de aanleg van de fundering van het nieuwe centrum. Volgens het persbericht dat het bedrijf vanochtend naar buiten bracht, gaan straks nog drie andere ondernemingen gebruik maken van het centrum. Welke dat zijn, is niet bekendgemaakt. Kruidvat telt ruim 1.250 winkels in Nederland en België is met zo’n ruim 25.000 medewerkers marktleider in de health- & beautymarkt.