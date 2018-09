Kruidenierswinkel Zandheuvel Oosterhout waarschijnlijk gesloopt

Geen visitekaartje

Een gemeentewoordvoerder laat desgevraagd weten dat het 'vanwege de staat waarin het pand verkeert' en 'in afwachting van de toekomstige ontwikkeling van het naastgelegen Speelgoedmuseum' nodig is om op korte termijn een knoop door te hakken over het gebouw.

Opslag en werkplaats

De gemeente kocht het winkeltje in 2003 voor 385.000 euro aan. In eerste instantie voor de uitbreiding van de toenmalige Zandheuvel-school, waar nu het Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten in gevestigd is. Toen dat plan niet doorging, is het pand beschikbaar gesteld aan statushouders. Sinds 2010 gebruikt het museum de ruimte als opslag en werkplaats.