Gigantisch nieuw innamepomp­sta­ti­on Bergsche Maas voorziet straks zo'n 2 miljoen mensen van drinkwater

1 juli Drinkwaterbedrijf Evides neemt volgende week een nieuw zogeheten innamepompstation in gebruik. Dat is gebouwd in de Bergsche Maas bij Hank. Bij inwoners van de regio’s Rijnmond, Dordrecht, Voorne-Putten en een deel van Zeeland stroomt dat water straks uit de kraan. In totaal gaat het om zo’n 2 miljoen mensen.