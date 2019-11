Kritiek op Dongense wethouderscarrousel

DONGEN - De Dongens oppositiepartijen CDA, D66 en de Ouderenpartij uiten scherpe kritiek op de vele wethouderswisselingen binnen het college. De Ouderenpartij schrijft in een open brief dat dit niet mag gebeuren nu de gemeente ‘financieel in zwaar weer vertoeft’.

Fractievoorzitter Jan Kennekens van de Ouderenpartij vindt dat bestuurlijke stabiliteit noodzakelijk is voor het noodlijdende Dongen. ,,Juist in deze moeilijke periode moeten het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad samenwerken om tot een gezond Dongen te komen. Dat gaat niet als je binnen anderhalf jaar toe bent aan een zesde wethouder’’, zegt hij.

Na de verkiezingen van maart vorig jaar traden er drie wethouders aan in het college van de gemeente Dongen. De inmiddels vertrokken Rolf Vullings (VVD), de momenteel van een zwangerschapsverlof genietende Bea van Beers (PvdA) en de laatste der Mohikanen: René Jansen (Volkspartij Dongen). Vullings werd opgevolgd door zijn vanuit Steenbergen overgevlogen partijgenoot Petra Lepolder en de plaats van Van Beers is tijdelijk ingenomen door Maarten Pieters (PvdA). Vorige week werd bekend dat fractievoorzitter Eline van Boxtel van de PvdA op haar beurt de plaats van Pieters zal innemen.

Ervaring

De kritiek van de Ouderenpartij op deze wethouderscarrousel wordt gedeeld door fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam van het CDA. ,,Het is uiteraard aan de personen en partijen zelf om te beslissen wie er op een wethouderspost komt, maar jammer is het wel. Met het vertrek van Van Beers verliest het college van burgemeester en wethouders een hoop bestuurlijke ervaring. Haar opvolgster Eline van Boxtel mist die ervaring. Voordeel is wel dat zij uit Dongen zelf afkomstig is.’’

Voor Van Eenennaam is de zwangerschap van Van Beers niet het voornaamste probleem. ,,Dat kun je alleen maar toejuichen. Er is niets mooier dan de natuur. Maar nu Van Beers voor een andere baan kiest, kun je je afvragen of zij bij haar aantreden vorig jaar wel de intentie had om de volledige zittingsperiode van het college vol te maken.’’

‘Verrast’

Ook fractievoorzitter Marieke van Schouten van D66 is kritisch. ,,We werden verrast door het aangekondigde vertrek van Van Beers. Vooraf kregen wij daarvan geen signalen. Dit is niet bepaald het rustigste moment om als wethouder te vertrekken gezien de financiële situatie. De opgave is heel groot. Het vertrek van Rolf Vullings kwam ook al als een donderslag bij heldere hemel. Voor de stabiliteit van het gemeentebestuur en het vertrouwen bij de kiezers is dat allemaal niet ideaal.’’

Overblijver René Jansen (financiën): ,,Ik kan niet anders zeggen dat de verhoudingen binnen het college goed zijn, maar dat de aankondiging van Bea's vertrek mij wel verrast heeft. Het komt in onze situatie altijd op een ongelukkig moment, maar ik wens haar het allerbeste toe. Daar wil het bij laten.’’

Bea van Beers was gisteren onbereikbaar voor commentaar.