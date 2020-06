Kritiek op coronaregels vanuit wethouder? Dapper en gedurfd

Erop: John van Vugt

John van Vugt is wethouder in de gemeente Geertruidenberg. Een kleine gemeente, voor Den Haag een stip op de kaart. Maar John ziet in zijn dorp wel de problemen van het Haagse beleid. In de kroegen, in de supermarkt, in het verpleeghuis. Krampachtige, inconsequente 1,5 meter-regels waar inwoners en ondernemers mee worstelen. John ziet cafébazen als politieagenten door hun zaak lopen, om gasten - die toch naar elkaar trekken - op de regels te wijzen. Onhandelbaar en niet te handhaven, vindt hij. In een interview uit hij zijn ongenoegen. ,,Het is niet meer uit te leggen en ik ga het niet meer uitleggen, want ik sta er niet achter.”