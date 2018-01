'Kringloopwinkel Oosterhout heeft mij belazerd en belogen'

OOSTERHOUT - De ontruiming van een appartement in Oosterhout is uitgemond in een hoog oplopend conflict. Met beschuldigingen en aangiften over en weer tussen klant Marijke Koorn-Wiegeraad en Kringloopwinkel Goedkoop & Zo.

Koorn beticht winkeleigenaar John Semerel van oplichting. Ze heeft haar ervaringen op Facebook gezet; dat bericht is al ruim driehonderd keer gedeeld. Semerel zegt op zijn beurt dat er niets van haar verhaal klopt en beticht Koorn van laster, smaad en bedreiging.

Bruikbaar

De kern van het conflict: het appartement van de moeder van Koorn moest na diens overlijden in december leeggehaald worden.



Koorn: ,,John kwam naar Buurstede om de meubels te bekijken. Hij belde me vanaf daar op om te zeggen dat er helemaal niets bruikbaar was. Dat kan; mijn moeder reed met haar rollator overal tegenaan. Toen hij over ontruiming begon en daarvoor een bedrag van 204 euro vroeg, ben ik akkoord gegaan. Het huis moest leeg, ik had er zelf niet het vervoer en de tijd voor.''



Het ging volgens haar om een tweezits bank, kastje, houten eettafel, vier houten stoeltjes, wat rieten manden, rollator en een schilderij. Maar: tot haar grote verbazing stonden enkele van de meubels de dag daarna tóch in de kringloopwinkel. Met op de bank een prijskaartje van 350 euro.



,,Ik had mijn zus gevraagd om te gaan kijken. Toen John bij mij het geld kwam ophalen en geen bonnetje had, werd ik wantrouwend. Ik voel me belogen en belazerd.''

Wél gecommuniceerd

Volgens Semerel is 'een klein deel' van de meubels in de winkel gezet. In tegenstelling tot Koorn zegt hij dat dat 'heel duidelijk en vooraf met de klant is gecommuniceerd'. ,,Het staat ook zo op onze website, bij ontruimingen: 'waar mogelijk wordt het in onze winkel verkocht'. Zo werken wij altijd. Ze heeft het nu over oplichting, maar ik heb haar toch geen geld afgetroggeld? Ze is toch zelf akkoord gegaan met die 200 euro? Een bedrag dat ik wel moet vragen; ik moet de spullen toch ook afvoeren?''

Waarschuwen

Koorn en Semerel zijn inmiddels meerdere keren met elkaar in gesprek gegaan, maar komen er onderling niet uit. Hoe dat komt, ook daar verschillen ze over van mening. Zo zegt Koorn: ,,Ik vroeg om een oplossing, maar kreeg het ene na het andere warrige verhaal. Eerst zou ik het verschil terugkrijgen. Dan 50 euro. Dan weer niets. Het laatste gesprek ging hij flink tekeer. Het werd niets. Dus heb ik mijn verhaal op sociale media gezet en de gemeente en politie benaderd. Het gaat me niet om het geld. Ik wil anderen waarschuwen. Dit is je reinste oplichting.''

Smaad

Semerel zegt dat hij 'geprobeerd heeft het op te lossen'. ,,Ondanks dat ik niets fout heb gedaan. Zo heb ik de bank - die als setje met twee stoelen voor 350 euro te koop stond - snel verkocht voor 50 euro. Ik wilde haar dat geld geven, zodat ik van het gezeur af was. Maar ze bleef maar ruziemaken en dreigen dat ze alles op sociale media zou zetten. Toen was ik er klaar mee. En nu dat bericht op Facebook... het klopt gewoon niet. En ik word er nu op aangesproken! Heel vervelend. Vandaar dat ik aangifte ga doen van smaad, laster en bedreiging.''

Aangifte

De politie kan inhoudelijk nog niets over de zaak zeggen, reageert politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. ,,Pas als er aangifte gedaan is.'' De gemeente Oosterhout verwijst Koorn - die bij de gemeente een melding heeft gedaan - naar de politie. ,,Het gaat om een commerciële onderneming, die geen subsidie ontvangt. Als gemeente kunnen we dus niet zoveel'', zegt gemeentewoordvoerder Sjef Kock.