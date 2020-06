Kratje Vers helpt boeren, ouderen en milieu

RAAMSDONKSVEER - Het viel ze op als ze een rondje gingen fietsen, vertelt Paul de Jong (39) van Kratje Vers: ,,Overal boerderijen met bordjes ’groente en fruit te koop’. Kersen, broccoli en asperges in Raamsdonk, een bijzondere Elshard-appel bij de Fruitschuur in Nieuwendijk en de heerlijke tomaten van Henriëtte van Natuurlijk Tomaat in Dongen.”

Die producten verdienen toch een goede, lokale afzet?, overwoog De Jong met vrienden Tim Konings (32) en Michael Zwager (45) tijdens een borrel, waar het gesprek niet geheel toevallig over ondernemen ging. Ze hebben alle drie een bedrijfskundige achtergrond én een vaste baan.

Senioren

Je treft hun producten nu aan in een houten kratje dat je weer in moet leveren, want duurzaam, die hun inmiddels 70 klanten naar wens laten vullen, dus niet kant en klaar, maar als ze daar geen zin in hebben de keuze kunnen overlaten aan Kratje Vers. Het echte verschil met andere food-box initiatieven? Kratje Vers doet aan ouderenparticipatie: senioren bezorgen de box aan huis.

Quote Mijn vrouw werkt nog, dus waarom zou ik thuis blijven zitten? Ton de Jong, bezorger Kratje Vers

Een van hen is Ton de Jong, de vader van Paul. Hij is 72 jaar, en hij vindt het fantastisch om in touw te blijven. ,,Mijn vrouw werkt nog, dus waarom zou ik thuis blijven zitten?". Met drie andere oudere collega's vormde hij een pooltje, maar dat is tijdelijk uit elkaar gevallen. ,,We zijn in coronatijd begonnen", verklaart Tim de schroom van de andere ouderen om op pad te gaan.

Dagopvang

Met de gemeente hebben de mannen contact gezocht of zij wat voor de mensen in de dagopvang kunnen betekenen. ,,Wethouder Mike Hofkens was gelijk enthousiast", vertelt Michael.

Michael is de enige die niet uit Raamsdonksveer komt; hij woont in Hank. Samen met zijn vrienden/zakenpartners is hij lettelijke alle boeren in de omgeving af gereden waar een bordje buiten stond. ,,De reacties waren heel verschillend”, zegt Tim. ,,Sommigen waren heel positief maar anderen blijven net boeren", lacht hij. ,,Toch snap ik die terughoudendheid wel, ze moeten elk jaar hun hoofd boven water houden".

De prijzen van supermarkten zijn zo wisselend, veel boeren zitten bij ze in de tang, vertelt Henriëtte van den Hoek uit Dongen. Zij is een van de vijf boerenbedrijven die aan Kratje Vers is gaan leveren. ,,Vandaag betaalt zo'n supermarkt een mooie prijs maar volgende week kun je er zo weer uit liggen.”

Quote Groenten in de supermarkt zijn vochtig gemaakt om ze langer te kunnen bewaren Tim Konings, Kratje Vers