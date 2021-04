Kraamtijd op de boerderij: zo gaat het eraan toe

Als er een paar koeien “overtijd” gaan en een paar koeien bevallen vóór de uitgerekende datum, dan kan het effe druk zijn. Zo geschiedde vorige week... We zijn al een aantal jaren in de luxe positie dat we niet ’s nachts telkens naar de stal lopen, maar dat we de televisie aanzetten en het kraamhok vanuit een warm bed kunnen bekijken. Erik had een vaars (jonge koe, die voor het eerst gaat kalven) ’s nachts al op de tv bezig gezien. Er was nog geen actie vereist.