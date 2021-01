Kovvernacht mikt op muzikaal najaar in Geertruidenberg: ‘zelfs bands op een wachtlijst’

Een nieuwe datum en een nieuwe locatie voor de Kovvernacht. ,,We gaan ervan uit dat we tegen die tijd weer volop feest kunnen vieren.”

De organisatie van het muziekfeest voor coverbands heeft er alle vertrouwen in dat er dit jaar weer een Kovvernacht komt. ,,We waren in maart de eerste organisatie in de gemeente die moest vertellen dat het evenement niet door zou gaan. Nu zijn we de eerste die met een nieuwe datum komen”, zegt Andy Broeders die samen met Gino Schipperen al zo’n negentien jaar de Kovvernacht organiseert.

Geen feesttent maar een fort

Inmiddels is daar een derde organisator bijgekomen: Mark de Kwaadsteniet van Fort Sint Gertrudis. Het fort is namelijk de nieuwe locatie voor de Kovvernacht. ,,We hebben een perfecte tijd gehad bij de Witte Leeuw in Raamsdonksveer, maar het is ons niet duidelijk wat er de komende tijd met het pand gaat gebeuren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie”, zegt Broeders.

,,Het fort past bij de sfeer van de Kovvernacht: intiem, ons kent ons en verbroedering”, zegt Schipperen. ,,Wij zitten niet te wachten op een feesttent met drieduizend mensen.”

Quote Wij hebben een mooie locatie, volle zaal en perfect geluid Andy Broeders, organisator Kovvernacht

De Kovvernacht is normaal gesproken het eerste evenement na carnaval. Daar wijkt de organisatie nu eenmalig van af: 2 oktober 2021 is de nieuwe datum voor de achttiende editie van het muziekevenement. Schipperen: ,,We zijn ook al bezig met de negentiende Kovvernacht. Wat ons betreft vindt die plaats in maart of april 2022.”

Wachtlijst

Aan het concept van de Kovvernacht verandert niets. ,,Dat staat als een huis”, zegt De Kwaadsteniet. Coverbands uit heel Nederland treden die avond op. Broeders: ,,Ze komen graag, want wij hebben een mooie locatie, volle zaal en perfect geluid. Dat is inmiddels bekend in de muziekwereld, waardoor we nu zelfs bands op een wachtlijst hebben staan.”

Coverbands en jonge muzikanten

Het programma van Kovvernacht 2021 bestaat uit bands die nummers spelen van Joe Cocker, Green Day, Krezip en Queen. Bertus Staigerpaip zorgt voor Southern Rock. De avond start echter zoals altijd met een optreden van jonge muzikanten uit de regio.

Tickets voor de (afgelaste) Kovvernacht 2020 zijn ook dit jaar geldig.