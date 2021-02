Kou? Daar hebben de schapen van de familie Timmermans geen last van

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Ruud (53) en Coriene (46) Timmermans. Zij maken in Gilze schapenkaas.

De romantiek van het boerenleven. Het is zondagochtend, even na elven. Het land is de afgelopen nacht bedekt onder een dikke laag sneeuw. In de keuken van huize Timmermans maken de kinderen zich op voor een winterse wandeling. In de hoek knispert de houtkachel en het belletje van de oven meldt dat de versgebakken cake klaar is. Door het grote keukenraam zien we een koppeltje spechten in de boom achter het huis. ,,Vanochtend zagen we herten langs de bosrand lopen”, zegt Coriene, wijzend naar de plek waar de witte weide overgaat in het bos.

Dikke vacht

In de stal dwarrelt hier en daar wat stuifsneeuw door het dak naar beneden. Het deert de schapen die er staan niet. Met hun dikke vacht kunnen ze zelfs in de ergste vrieskou nog buiten staan. ,,Ze hebben meer last van warmte”, vertelt Ruud. ,,Wanneer het ’s zomers meer dan 25 graden wordt, dan hebben ze er al snel genoeg van.”

De volgorde van producten die mensen associëren met schapen is meestal: wol, vlees en melk. In Gilze staat de melk voorop. Het bedrijf van Corine en Ruud telt ongeveer 140 melkooien en 100 lammeren. Een deel van deze lammeren zal later ook melk geven. De rest gaat naar de slacht.

Van de wol-opbrengst zou het bedrijf niet kunnen draaien. ,,Twintig cent per kilo, twee kilo per schaap per scheerbeurt”, rekent Ruud voor. ,,Dat schiet niet op natuurlijk.” Zeven schapen scheert Ruud in het uur. Althans, tegenwoordig. ,,Bij m’n eerste schaap deed ik er drie kwartier over En toen zag het er nog steeds niet uit.”

De ouders van Coriene hadden vroeger melkkoeien. Zij lieten het huis bouwen waarin Coriene en Ruud nu met hun drie kinderen Sanne (21), Koen (19) en Nynke (17) wonen. Al is Sanne tegenwoordig vooral in de weekenden thuis, aangezien ze in Antwerpen diergeneeskunde studeert.

Geen toekomst

Huis en stal dateren uit begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Bij de invoering van het melkquotum in de jaren tachtig besloten Corienes ouders over te stappen op vleeskuikens. Toen Ruud en Coriene het bedrijf in 1989 overnamen, hielden ze aanvankelijk de kuikens naast hun werk in loondienst. Ruud was werkvoorbereider in de metaal, Coriene zat in de verpleging.

Quote Tegenwoor­dig kun je met één persoon 100.000 tot 200.000 kuikens per jaar afleveren Ruud Timmermans Denken over de toekomst, concludeerden Ruud en Coriene dat er in de vleeskuikens geen toekomst zat. ,,Daarvoor waren we als bedrijf veel te klein”, zegt Coriene. Tot 2003 kwamen er jaarlijks 18.500 kuikens van het bedrijf. ,,Dan ben je écht een kleintje”, vult Ruud aan. ,,Tegenwoordig kun je met één persoon 100.000 tot 200.000 kuikens per jaar afleveren.”

Op dat moment liepen al 24 schapen rond de boerderij. Voornamelijk om het gras mooi kort te houden. Onder het motto ‘je moet je kansen nemen zoals deze zich voordoen’, besloten ze vleesschapen te gaan houden. Tweehonderd stuks om precies te zijn. Ruud en Coriene stopten met hun andere werk.

Ze schreven in 2008 een bedrijfsplan, met daarin de overstap naar melkschapen en het produceren van kaas. Alleen, de banken stonden niet direct te springen. ,,Ze hadden ook geen vergelijkingsmateriaal”, zegt Coriene. ,,Er zijn maar heel weinig bedrijven die zelf schapenkaas maken. In Brabant zijn wij de enige die het bedrijfsmatig opgepakt hebben.” Uiteindelijk boksten Coriene en Ruud het toch voor elkaar.

GILZE Voor de rubriek Van West-Brabantse bodem, twee foto's bij De Schaepsdyck in Gilze Ruud en Coriene Timmermans

De keerzijde van de hierboven beschreven boerenromantiek is dat het moeilijk vrij nemen is. Op vakantie gaan, gebeurt al jaren op toerbeurt. Tegelijkertijd weggaan, is lastig omdat de dieren twee keer per dag gemolken moeten worden. ,,Met z’n tweeën doen we dat in een halfuurtje”, zegt Ruud. ,,Als ik het alleen moet doen, doe ik er een uur en een kwartier over.” Even een collega vragen gaat niet zo makkelijk. ,,Melkveehouders kunnen meestal nog wel een beroep doen op collega’s. Maar bij schapen werkt alles toch net even iets anders.”

Huisgemaakte kaas

De verzamelde melk belandt in een grote tank. Een deel van de melk wordt als melk verkocht. Maar de grote trots van het bedrijf zijn de huisgemaakte schapenkazen. Jong, oud en alles daar tussen. Harde kazen, zachte kazen en met verschillende soorten kruiden. Met veel plezier opent Ruud de deur naar de ruimte achter de boerderijwinkel, waar alle verschillende soorten op het gemak liggen te rijpen.

Quote We kregen ineens meer klanten uit de regio die recht­streeks in de winkel kwamen kopen Coriene Timmermans Het begin van de coronacrisis was spannend voor het bedrijf. Coriene: ,,We verkopen veel in België, dus we vreesden het ergste toen in het tweede kwart van vorig jaar de grenzen dichtgingen.” En hoewel er inderdaad een dip in de omzet geweest is, trok het in de maanden erna aardig bij. ,,We kregen ineens meer klanten uit de regio die rechtstreeks in de winkel kwamen kopen”, zegt Coriene.

Niet alleen geven Coriene en Ruud nu met veel plezier tekst en uitleg bij hun producten, ze doen dat al jaren voor schoolkinderen uit de regio. Zij leren hier in Gilze dat melk niet zomaar uit een fabriek komt.

Saladebuffet De schapen van Coriene en Ruud kunnen zich binnenkort tegoed doen aan een heus saladebuffet. Een bedrijf gespecialiseerd in zaden en agrarische consultancy heeft hen geadviseerd om het gebruikelijke grasland in te ruilen voor een grasland waar behalve gras ook verschillende soorten kruiden groeien. Kruidenrijke graslandmengsels zijn vitamine- en mineralenrijk en bevatten diep-wortelende grassen en klavers, die stikstof vastleggen. Goed voor de ondernemer, want de dieren eten gevarieerder en krijgen extra voedingstoffen binnen. Maar ook goed voor de biodiversiteit omdat de verschillende kruiden en klavers extra insecten aantrekken. Wat de schapen ervan vinden, dat is nog even afwachten.