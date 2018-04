Kortsluiting zorgt voor brand in meterkast in Raamsdonksveer

VIDEO Schitte­rend weer voor opening nieuw klimrek op De Warande in Oosterhout

19:46 OOSTERHOUT - Met groot enthousiasme is op recreatieoord De Warande in Oosterhout de nieuwe klimjungle in gebruik genomen. Een paar dozijn kinderen stormde langs wethouder Marian Witte af, het klimtoestel in. Op zoek naar een van de verstopte kaartjes die tussen het houten bouwwerk te vinden zouden zijn.