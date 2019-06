Korte achtervolging in Oosterhout: auto komt tot stilstand na botsing met politiewagen

VIDEO Ares brengt fans uit heel Nederland naar Oosterhout en wil de stad wat teruggeven

9:58 OOSTERHOUT - ,,In dit park hebben Eli (zijn manager), Dennis (zijn dj) en ik onze toekomst uitgestippeld. Dat maakt het echt bijzonder", glundert Rens Ottema, alias Ares, nog na. Hij trad zondagmiddag op op het Parkfeest Oosterhout, in het Slotpark. Een thuiswedstrijd. ,,Ik heb een behoorlijk vaste groep fans die me overal naartoe volgen, dat maakt het nu anders dan de eerdere keren dat ik hier stond. Ik voelde wat minder bewijsdrang, had er meer plezier in."