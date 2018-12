Koreman stopt met Koningsloop Raamsdonksveer

Het muziekevenement onder leiding van dj Willem de Wijs doorkruist de Koningsloop. Letterlijk. ,,De auto's reden op ons parcours”, vertelt Koreman over wat er vorig jaar misging. ,,Het is een welles-nietesspelletje geworden wiens schuld dat was. Van ons of van de gemeente. Alles zou worden afgezet en bij de voetbal zouden extra dranghekken worden geplaatst. Ondanks die maatregelen zijn er auto's tussendoor geglipt. En er zijn bezoekers van het Feestpaleis die hadden ingedronken onder de hekken doorgekropen. Ik heb daar zelf niks van meegekregen.”



Hoe dan ook, voor de gemeente waren deze incidenten reden om Koreman en het Oranjecomité in een vroeger stadium voor een gesprek over de Koningsloop uit te nodigen. Koreman: ,,Normaal kom ik pas in november naar het gemeentehuis, maar ik kreeg een mail dat ik op moest schieten want aan het Feestpaleis was al een vergunning vergeven. Vervolgens waren de gesprekken zo vermoeiend en kostten zoveel energie dat ik denk. ..voor drie uurtje plezier is dit het mij niet waard. Ze hadden ook kunnen zeggen dat het Feestpaleis naar het Dongemond College had kunnen uitwijken... maar goed, ik verwijt Willem de Wijs helemaal niks. Het is een fantastisch evenement. En het is het mij niet waard om ruzie met hem te krijgen. “