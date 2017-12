Koppel in Oosterhout aangehouden om helen of stelen van fiets

Onduidelijk

De vrouw bestuurde de auto en bleek onder invloed te zijn van waarschijnlijk drugs en moest meewerken aan een bloedproef . Tegen haar wordt dus ook proces-verbaal opgemaakt vanwege rijden onder invloed, haar rijbewijs is ingevorderd. De verdachten zijn vanwege hun zware GHB-verslaving op advies van een GGD-arts in de loop van de nacht in vrijheid gesteld.

Verduistering

De politie is op zoek naar de eigenaar van de fiets. Agenten nemen contact op met het autoverhuurbedrijf of na te vragen of de huurperiode is verlengd of dat er mogelijk sprake is van verduistering. De verdachten worden later verhoord.