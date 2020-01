Koopjeshal opent zaterdag in voormalige Aldi

OOSTERHOUT - In de voormalige Aldi op de hoek van de Zandheuvel in Oosterhout opent zaterdag de HoWieHo Koopjeshal. Het bedrijf uit Dongen is een opkoper van complete inventarissen, horecamateriaal, faillissementspartijen en het overschot van voorraden bij bedrijven.

Quote We hopen dat het de moeite waard is om hier een tijdlang een winkel te hebben.” Gert-Jan van der Horst, Koopjeshal HoWieHo. Eigenaar Gert-Jan van der Horst weet dat de huur van het pand aan de Zandheuvel tijdelijk is. Van der Horst: ,,Dat klopt. We hebben helaas geen idee hoe lang we hier kunnen blijven. Daar is geen duidelijkheid over.”

Verbouwing Aldi in 2020

Een woordvoerder van Aldi liet eerder weten dat de supermarkt in het tweede kwartaal van 2020 mogelijk gaat verbouwen. Van der Horst kan daar niets over zeggen. ,,We weten het niet. Het enige wat ik kan zeggen, is dat we hopen dat het de moeite waard is om hier een tijdlang een winkel te hebben. En we hopen uiteraard op een grote toeloop van het publiek.”

Vijf jaar

Het bedrijf uit Dongen bestaat inmiddels vijf jaar. Naast het opkopen van allerlei spullen organiseert HoWieHo ook veilingen. Van der Horst: ,,We zijn al eerder begonnen, maar vijf jaar geleden zijn we er echt serieus mee aan de slag gegaan.” HoWieHo heeft verschillende locaties in Dongen en nu ook een winkel in Oosterhout.

Allerlei spullen

Het aanbod van HoWieHo bestaat uit meubels, tafels en eethoeken. Verder afdelingen met glas en servies, decoratiemateriaal, gereedschap, elektronica en horecaspullen. Op de Facebookpagina van het bedrijf staat een overzicht van alle spullen en materialen die in de Oosterhoutse Koopjeshal te koop zijn. De Koopjeshal is op zaterdag geopend van 09.00 tot 15.00 uur. Verder op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

