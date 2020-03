Koninklijke Horeca Nederland in Oosterhout: schrap of verminder lasten horeca

De coronacrisis treft de horeca hard. Zeker tot 6 april mogen de kroegen niet open. Hierdoor komen veel eet- en drinkgelegenheden in financiële problemen. De Oosterhoutse horeca-afdeling stelt voor om gemeentelijke belastingen als de ozb, rioolheffing, toeristenbelasting en precario in die periode te laten vervallen of te verminderen. ,,Landelijk worden er maatregelen genomen om ondernemers te steunen, maar ook lokaal kunnen we geholpen worden”, zegt woordvoerder Dré de Jong. ,,Opschorting van betaling heeft geen effect. Dat is uitstel van executie. Dan moet je over enige tijd alsnog die lasten betalen.”