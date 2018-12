‘Koningsloop moet juist een kans krijgen’

RAAMSDONKSVEER Oranjecomité en gemeente Geertruidenberg zijn stomverbaasd over berichten dat de Koningsloop in Raamsdonksveer volgend jaar niet door zou gaan. Het was een eenmansactie van Björn Koreman, zeggen zij.

,,Wij zijn geschrokken”, zegt wethouder John van Vugt. ,,Koreman is lid van het Oranjecomité. Dat hij afstand doet van de Koningsloop is zijn eigen besluit. Wij zijn juist met de buurtsportcoaches aan het kijken of we het parcours moeten omleggen of de datum verzetten".

Koreman was boos over de evaluatie van de evenementen Koningsloop en het Feestpaleis, die elkaar vorig jaar letterlijk in de weg liepen. ,,Juist omdat er irritaties waren hebben we Koreman gevraagd om tijdig over een vergunning te praten”, verklaart Van Vugt. ,,Wij willen de Koningsloop een kans geven.“