Koningsloop door Raamsdonksveer én Geertruidenberg

Oud-politicus Peters uit Oosterhout overleden

14:26 OOSTERHOUT - De in Oosterhout geboren oud-politicus Wim Peters (97) is overleden. Peters (KVP, later CDA) was in de jaren zestig en zeventig burgemeester in Losser, Wijk bij Duurstede en Cothen. Hij is tevens wethouder geweest van Baarn. Daarvoor werkte hij als journalist bij De Volkskrant en De Maasbode.