Koningsdag begint hier en daar met trompetgeschal, daarna barst het feest los

Hieronder een overzicht met activiteiten.

Oosterhout

Traditiegetrouw begint Koningsdag in Oosterhout met vanaf de vroege ochtend een vrijmarkt in het Slotpark. Kinderen tot en met groep 8 kunnen ook een verkoopkleedje wegleggen bij Arendshof. ’s Middags is er een kinderoptocht. Vanaf 12.00 uur kunnen kinderen hun fiets laten versieren bij de kiosk.

De start van de optocht is om 13.30 uur bij de kiosk in het Slotpark en gaat over de Heuvel naar de Markt. In het Slotpark zijn diverse kinderactiviteiten, zoals springkussens en een draaimolen. Zowel voor de Markt, Heuvel als het Slotpark is er een podiumprogramma met optredens.

Dorst

In Dorst zijn er vanaf 10.00 uur diverse activiteiten, zoals een rondwandeling met kinderen tot 8 jaar door het dorp. Onder begeleiding van fanfare Sint Joris rijden ze op versierde fietsen of bolderkarren door het dorp. Voor basisscholieren is er tussen 10.30 en 12.00 uur een vrijmarkt in dorpshuis De Klip. Tussen 13.30 en 14.00 uur is het inschrijven voor de fietstocht in de omgeving van Dorst. Om 17.30 uur is de prijsuitreiking van de fietstocht.

Dongen

Dongen pakt groots uit met het Oranjeparkfestival. Twee dagen lang is op het Wilhelminaplein en Park Vredeoord een groot Oranjefeest. Het hoofdpodium heeft dit jaar een catwalk, waardoor artiesten zich tussen de bezoekers begeven. Verder is er een grote festivaltent, twee eetpleinen en een festivalweide voor jong en oud.

Geertruidenberg

Als vanouds worden er ’s middags spelletjes op de Markt gespeeld, dit keer met als thema Beach Party! Dat thema vind je om 10.30 uur ook bij de versierde fietsen (palmboom achterop!) die vanaf de Markt richting het Schonckplein rijden. Om 11.00 begint de zanghulde op het bordes van het stadhuis op de Markt, gevolgd door het oplaten van duiven.

Raamsdonksveer

Al om 07.00 uur begint het feest in Raamsdonksveer met trompetgeschal. Dit keer niet vanaf een paard en wagen (een paard is overleden), maar vanaf een treintje schudden de trompettisten de dorpelingen wakker. Voor de middag zijn de kramen op het Heereplein al uitverkocht. Er is uiteraard een versierde optocht en voor het muziekfeest is om 15.30 uur de klapper feestband De Fik Erin.

Raamsdonk

Voor de eerste keer fungeert de Zeven Zusters als thuishaven voor feestvierend Raamsdonk op Koningsdag. Er is die dag een rommelmarkt op het Kerkplein en een versierde fietsoptocht voor kinderen.

Wagenberg

Koningsdag start om 10.00 uur op het Van den Elsenplein met een optocht van kinderen met versierde fietsen en de harmonie. ‘s Middag is er een vrijmarkt met activiteiten als schminken en een springkussen. Ook staat er een bingo voor senioren bij dorpshuis Plexat op het programma.

Made

’s Ochtends is er een vrijmarkt, vanaf de Korenbeurs tot en met het Molenplein. Om 12.45 uur verzamelen kinderen met hun versierde fietsen zich op het Raadhuisplein, waarna onder leiding van de harmonie een tocht door het dorp volgt. ’s Middags zijn er activiteiten in de Marktstraat.

Hooge Zwaluwe

Geen vrijmarkt in Hooge Zwaluwe, maar om 10.45 uur wel een tocht met versierde fietsen door het dorp. Daarna verplaatst het feest zich naar het terrein van voetbalvereniging HZ ‘75. Daar start om 11.45 uur een roofvogelshow. ’s Middags staan er spelletjes en een zeskamp op het programma.

Terheijden

Het dorp wordt al vroeg gewekt door de oranjeblazers. Vervolgens is het om 9.30 uur fietsversieren op het Gruijtplein bij Sovak. Daarna volgt een fietstocht onder leiding van de harmonie naar de Kleine Schans. ’s Middags is daar een vrijmarkt en zijn er Koningsspelen met onder meer spuitvoetbal en springkussens.

Waspik

Om 10.15 vertrekt de stoet met versierde fietsen en karretjes vanaf de Kerkvaartsestraat voor een route richting het Dorpsplein. Daar is om 11.00 uur de aubade en de prijsuitreiking, met aansluitend een bellenblaasfestijn voor de kleintjes.

Om 11.30 start de vrijmarkt tot 13.30 uur. Van 13.00 tot 16.00 uur kan jong en oud meedoen aan de fiets- of wandelpuzzeltocht door Waspik en tussen 17.00 en 19.00 uur kan de jeugd van groep 3 tot en met groep 8 op de basisschool deelnemen aan lasergamen in Het Klauterwoud.

Rijen

Rijen viert Oranjefeesten voor het eerst op het Wilhelminaplein. Van 6.00 tot 14.00 uur is er een vrijmarkt. Verder zijn er de hele dag activiteiten op en rond het plein, zoals een versierde fietsenparade en een fietstocht.

Klik hier voor het programmavan Breda en omliggende kernen.