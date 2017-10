Koning Willem-Alexander bezoekt vliegbasis Gilze-Rijen

Brabant is de provincie van de Koninklijke Luchtmacht met drie militaire vliegvelden en de luchtmachttoren in Breda. De koning wilde zich bij laten praten over technologische ontwikkelingen bij de luchtmacht, waarbij samenwerking tussen Defensie en bedrijven bloeit en voor duizenden banen zorgt.

Commandant Gerhard Polet van de vliegbasis, de thuisbasis van Defensie Helikopter Commando, vertelde over voortgaande samenwerking met andere Defensie-onderdelen als het Korps Commandotroepen in Roosendaal. ,,De koning kreeg een toelichting over de aanpassing van de Cougar, die meer voor kleinere speciale acties wordt ingezet'', aldus de commandant. Ook vertelde hij over nieuwe technieken, de inzet van JSF straks, de Chinook transporthelikopter en de Apache gevechtshelikopter die een nieuwe cockpit krijgen. Verder kreeg de koning een demonstratie van simulatoren van Apache en een boordschutter.

Daarna stak het gezelschap, zonder Maxima die in Thailand is, de Rijksweg over naar Gate2. Directeur Pierre van Kleef kreeg de kans te vertellen over en rond te leiden door het complex. In enkele jaren tijd is in de voormalige Ericssonhal een zoemende bijenkorf van vliegtuigtechnologie ontstaan. De koning was in de strak geregelde toer zichtbaar geïnteresseerd in de Chinook die gebruikt wordt voor reparaties, de vele simulatoren van de F1 van een vriend van Max Verstappen tot de Boeiing 737 en de militaire simulatoren voor de KDC-10 en Hercules transportvliegtuigen.

Van Kleef leidde langs de 3-D-printers die vliegtuigonderdelen staan te stampen, langs leerlingen van het ROC Tilburg die les krijgen van het Roosendaalse bedrijf TiaT in het vinden van schade aan vliegtuigen, langs Lijmacademie die samenwerkt met de Duitse variant van TNO en onder meer betrokken is bij verlijming van satellieten en gepantserd staal. En langs Materiaalonderzoeker Mat Inspired dat vorige week techneuten van vliegbasis Woensdrecht onderwees over metaalkennis. Eerder werd al bekend dat hard wordt gewerkt aan de verplaatsing van een Chinook-simulator uit Engeland naar Gate2. Doel is deze eind volgend jaar of begin 2019 in te zetten.

Koning Willem-Alexander met Commandant der Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt in de hal bij de simulators voor Hercules en KDC10.

