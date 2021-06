Konijn of vogel in een hok zielig? 'We moeten af van de gedachte dat tralies slecht zijn’

Examens vreemde talen als laatste aan de beurt: ‘Ik was vergeten dat ik er nog een had’

1 juni Was het moeilijk? Of viel het mee? Wij volgen de examens in de regio. Vandaag de laatste: Spaans op het Roncalli in Bergen op Zoom. Vier leerlingen vertellen waarom ze voor deze vreemde taal gekozen hebben en hoe ze Spaans in hun dagelijks leven (willen) toepassen.