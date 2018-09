Komt er een waarnemer in Geertruidenberg?

Waalwijkse school in tv-programma over pesten. 'Ze kregen zelfs hun juf aan het huilen'

12:16 WAALWIJK - Het EO-programma De Anti Pest Club was dit voorjaar bij OBS Van der Heijden in Waalwijk. De uitzending is woensdagavond 19 september. ,,Pesten blijft moeilijk voor scholen", zegt presentatrice Anne-Mar Zwart.