Komt er een prikkelarme kermis in Drimmelen?

Ingrijpen­de klus in Slot­jes-Mid­den: 'Schepen varen straks voor je deur voorbij'

9:00 Wie over de Slotlaan in Oosterhout rijdt, herkent het uitzicht vanaf de brug straks niet meer terug. Thuisvester gaat in de wijk Slotjes-Midden tien sterk verouderde appartementencomplexen slopen. Daarvoor komen 341 nieuwe woningen terug, zowel koop als sociale huur.