Komt de scanauto ook naar Oosterhout?

1. Wat doet een scanauto?

Een scanauto rijdt langs de parkeerzones in de stad. Twaalf camera's op het dak van de auto fotograferen kentekens. Deze gaan door een database. Daarbij wordt gecontroleerd of iemand fout geparkeerd heeft: bijvoorbeeld door niet te betalen of zonder vergunning. Veel steden werken met dit systeem. Utrecht was in 2009 een van de eerste steden, Breda werkt sinds half januari met een scanauto. Medewerkers van die gemeente gaven afgelopen week een presentatie op het stadhuis in Oosterhout over de voorlopige resultaten. Overigens is de scanauto niet onverbiddelijk: er is altijd een marge. In Breda houdt de wagen rekening met een coulancetijd van 5 minuten. Mocht iemand in de zesde of zevende minuut alsnog een parkeerkaart hebben gekocht, dan houdt die gemeente rekening met een marge van 10 minuten. De scanauto is ook coulant bij laden en lossen: de foto's herkennen knipperlichten en zien wanneer iemand net instapt of wegrijdt.