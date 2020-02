Komt de jeugd nog naar de Kaaise Dweildag?

Het is de Kaaise Dweildag in Kaaiendonk en de kroegen puilen als vanouds uit, de carnavalsstemming is er allang. Het evenement viert haar 35e editie, met dit jaar theater De Bussel als huiskamer. Als Residentie. ,,De perfecte locatie. Je kunt het zo groot of intiem maken als je zelf wil. Het is goed bereikbaar, dicht bij het centrum en er zijn meerdere podia mogelijk. De voorwaarden waren dit jaar gunstig”, legt Theo Poortvliet uit. Terwijl de ene dweilband speelt, bereidt de ander zich voor en dat zorgt ervoor dat er geen pauzes vallen.

Uitsterven

Aan de Klappeijstraat staat de Jeugdhofkapel te spelen. De zestien jeugdige bandleden verwachten later op de Markt te eindigen. Maar ondanks het vrolijke feestje toont altsaxofonist Thijs de Graaf (17) zich somber. ,,Omdat ik bang ben dat de Jeugdhofkapel langzaam uit zal sterven”, legt hij uit. ,,Er is te weinig aanwas, te weinig jongeren die mee willen doen. Mee willen spelen. En ikzelf ben volgend jaar ook te oud dus dan moet ik ook weg”, wijst hij op de maximumleeftijd van 18 jaar.

De groep probeert volop aan zelfpromotie te doen, volop te werven. Spelen naast carnaval ook op de Vierdaagse, spelen bij het sauwelen in Raamsdonksveer, treden op in Den Bosch en hebben al het een en ander gepland staan voor het Oosterhouts carnaval. ,,Maar overal waar we komen zien we steeds minder jongeren.”