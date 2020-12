Komen scheuren in huizen door treinen? Daarvoor is nog keihard bewijs nodig

Video Brandweer handelt snel en blust brand op industrie­ter­rein in Oosterhout

8:22 OOSTERHOUT - Dankzij een snel optreden van de brandweer is in de nacht van donderdag op vrijdag een brand op industrieterrein aan De Kreek in Oosterhout snel geblust. De schade aan het pand is wel aanzienlijk.