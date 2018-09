KOM-festival telt steeds meer deelnemers

Geertrui­den­berg opent kluis om gemeente­lij­ke schatten te laten zien

10:35 Iets voor in de agenda van alle inwoners van Geertruidenberg: op 24 november is er een open dag op het stadhuis aan de Vrijheidsstraat in Raamsdonksveer. Het pand en met name de kunstschatten binnen zijn een prachtige kapstok voor het verhaal van de gemeente en haar historie.