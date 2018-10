Koffiedik kijken in Oosterhoutse moskee

,,We organiseren al jaren festivals, ook met hapjes en drankjes", vertelt Malik Omal, woordvoerder en secretaris van de moskee. ,,Daar is in principe ook altijd iedereen welkom, maar die zijn toch wat meer op de eigen groep gericht. Met deze open dag, en komende open dagen, willen we zeggen: kom gerust een kijkje nemen, leer ons kennen."

Activiteiten

Dat leren kennen kan door een kijkje te nemen bij een van de verschillende workshops die er deze dagen plaatsvinden. De deuren naar de moskee zelf staan wijd open, al vinden de meeste activiteiten plaats op het parkeerterrein achter het gebedshuis. Er liggen plannen om de moskee te verplaatsen naar een nieuwe locatie, elders in de stad.

Buurtbewoners Frank en Laura spreken over de huidige moskee als 'onze achterbuurman'. Frank geeft daarbij aan dat hij de moskee nog gaat missen wanneer deze weg gaat. ,,Toen wij hier net in de wijk kwamen wonen, dertig jaar geleden, was dat ongeveer tegelijkertijd met het voornemen hier een moskee te openen. Ik herinner me alle bezwaren nog, over parkeeroverlast, geluidsoverlast en noem maar op. Daar is niets van waar gebleken", aldus Frank. Het stel is van plan zo direct nog even aan te sluiten bij een van de workshops.

Pastabuideltjes

,,Het is vooral heel erg veel werk", verklapt Semra Temirci het geheim achter het maken van manti. Om goede gevulde pastabuideltjes te maken is, behalve veel geduld, ook goed stevig deeg nodig. Zo legt ze uit. Even verderop wordt gedemonstreerd hoe de bekende gevulde wijnbladeren gemaakt worden.