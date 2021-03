Koetsier schiet gestrande ambulancewagen te hulp in Oosterhouts bos: ‘We hebben een leven gered’

OOSTERHOUT - Zaterdagmiddag. Familie, zonnetje, hapje, drankje. Plots wordt een familielid onwel en wordt met spoed de ambulance gebeld. Een vrouw heeft direct hulp nodig, maar ze bevindt zich op een plek in het bosgebied bij De Katjeskelder in Oosterhout die per ziekenwagen niet te bereiken is. Een koetsier en zijn groom schoten te hulp. ,,We hebben een leven kunnen redden.”

Het heeft iets filmisch en uiteindelijk ook iets heroïsch: twee paardensportliefhebbers die hun wekelijkse rondje van Terheijden naar Oosterhout reden, even een koffietje to-go haalden in een café in het bos om vervolgens het alarmerende sirenegeluid steeds dichterbij te horen komen. Op dat moment nog niet wetende dat zij met paard en wagen precies op de juiste plek waren.

Hartaanval

,,Mijn zwager was jarig”, vertelt Ger de Heer (70). ,,Daarom zijn we gaan wandelen en picknicken in het bos. Nadat een familielid onwel werd, hebben we de ambulance gebeld. Die adviseerde om in het bos te blijven totdat ze ter plaatse zouden zijn. Wij dachten alleen maar: we zitten hier in het bos met iemand met een hartaanval. Niet veel later vernamen we dat de ambulancebroeders gestrand waren bij een café. Ze wisten zich geen raad met de smalle, zanderige wegen.”

Precies bij dat café troffen de hulpdiensten koetsier Jan Chatrer (70) en zijn groom Marjolein Ehlert (39). ,,Een kind van de familie kwam naar ons toegerend. Ze vertelde wat er aan de hand was en vroeg om hulp. Die hebben we gelukkig kunnen bieden”, zegt Ehlert. ,,Het kind heeft ons de weggewezen. We zijn met paard en wagen richting de familie getrokken. Uiteraard samen met het ambulancepersoneel en de nodige apparatuur.”

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm De koetsier en zijn groom schoten de ambulancemedewerkers te hulp. © Ger de Heer

Geluk bij een ongeluk

Het slachtoffer, dat het inmiddels weer goed maakt, is op de terugweg achterop de koets getild en vervoerd naar de ziekenauto. Chatrer schatte die afstand op zo'n één kilometer. ,,Maar dat is in het bos een flinke afstand, zeker op zandwegen. De ambulancemedewerkers vertelden me dat ze geen idee hadden hoe ze die mevrouw daar anders weg hadden moeten krijgen. Het was echt geluk bij een ongeluk Toen Marjolein en ik hoorden van de situatie, zijn we direct te hulp geschoten. We zijn ontzettend blij dat we deze mevrouw hebben kunnen helpen.”

Circa twintig andere wandelaars maakten het van dichtbij mee. De sirenegeluiden en de ambulancemedewerkers die op een koets door het bos trokken, hadden hun aandacht getrokken. Chatrer: ,,Mensen begonnen te applaudisseren. Natuurlijk is dat mooi, maar ik wilde vooral weten hoe het met die mevrouw ging. Het deed me denken aan mijn eigen moeder. Die is op haar 63ste onwel geworden en naast mijn vader in elkaar gezakt. Net toen we van plan waren om naar het ziekenhuis te gaan, want ze voelde zich al langer niet goed.”

Dankbaar

De Heer: ,,Ik ben deze mensen onwijs dankbaar. Dit betekent zoveel, iedereen hielp elkaar. Daar kwamen ze hoor: met behulp van GPS konden ze de snelste route nemen om eerste hulp te kunnen verlenen. We zaten behoorlijk afgelegen.”

Ze spreken alle drie van een situatie waarbij een aantal toevalligheden samenkwam en een mogelijk gitzwart scenario voorkwam. ,,We hebben een leven kunnen redden”, zegt Ehlert. ,,Ik heb het slachtoffer in mijn armen gehad toen ze weer was bijgekomen. Ze vroeg of ze onze dag niet verpest had, waarop ik haar direct gerust heb gesteld. Voor mij is het heel vanzelfsprekend om in zo'n situatie hulp te bieden. Omstanders maakten massaal foto's en complimenteerden ons. Dat gaf een heel voldaan gevoel.

Quote Geen ruiters meer in het bos? Hopelijk is de gebeurte­nis van zaterdag­mid­dag een aanzet om dat toch nog eens te heroverwe­gen Jan Chatrer

Verboden terrein

Frappant aan de hele situatie is dat het paard in een deel van het bos was, waar dat volgens Chatrer sinds kort niet meer is toegestaan. Geen haai die daar gezien de omstandigheden van het slachtoffer naar kraait natuurlijk, maar het zit hem toch niet lekker. ,,Het gebied wordt nu vooral gebruikt door mountainbikers en wandelaars. Voor ruiters is geen plek meer, heb ik begrepen van mijn vereniging. Hopelijk is de gebeurtenis van zaterdagmiddag een aanzet om dat toch nog eens te heroverwegen.”

Volledig scherm De koetsier en zijn groom. © Ger de Heer