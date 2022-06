Koen (16) speelt elke dag twee uur piano: ‘Ik wil naar het conservatorium’

Ben je geboren en getogen in Rijen?

,,Nee, de eerste zes jaar van mijn leven heb ik gewoond in Breda. Daar herinner ik me bijna niets van. Daarna ben ik met mijn moeder in Rijen gaan wonen en met mijn vader in Tilburg. Ik heb dus al in best wat plaatsen gewoond. Dat vind ik niet erg.”