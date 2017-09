Koelkast vat vlam in Oosteind, vrouw licht gewond

Vijftig Verenaren op Miljoenenjacht

9 september RAAMSDONKSVEER / HILVERSUM - Vijftig inwoners van Raamsdonksveer uit postcodegebied 4941 gaan strijden om prijzen tot wel vijf miljoen euro in tv-show ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht'. Zij wonnen bij de Postcode Loterij een studioplaats in de spelshow die Linda de Mol presenteert. Of ze daadwerkelijk in de prijzen vallen, is zondag 17 september vanaf 20.00 uur te zien bij RTL 4.