Knusterooierslaand viert carnaval in het zonnetje

HANK - Uit alle hoeken van Knusterooierslaand klonk zaterdagmiddag muziek. In plaats van de traditionele optocht stond de dag in het teken van de (P)optocht waarbij carnavalsgroepen voor het huis en op straat er zelf een feestje van bouwden.

Stichting Carnaval Hank moest net als alle andere dorpen en steden last minute een programma in elkaar zien te draaien voor carnaval. De optocht was niet haalbaar, dus besloot met tot een ludieke oplossing: een omgekeerde optocht. Het idee was simpel: in plaats van groepen die als een stoet langs mensen trekken, zouden de mensen nu door het dorp struinen om langs de groepen te gaan.

Op eigen locatie

Die struintocht viel wat tegen. Logisch want de twintig deelnemebde groepen bleven allemaal in het zonnetje op de eigen locatie staan. ,,Eindelijk weer een feestje samen”, vertelt de vrolijk uitgedoste Marcel Nieuwenhuijsen (48). Met zijn groep CV Geen Idee lokt hij voorbijgangers met een alcoholvrije coronapil of een alcoholrijk vaccin drankje. ,,Wij hebben als pop een grote opblaasbare bierpul geregeld. Dat in combinatie met feestmuziek moet de voorbijgangers naar ons plekje trekken.”

Mario Kart

Honderd meter verderop in de Korenstraat staan de Muskebiers in een setting die lijkt op die van het spel Mario Kart. Muskebier Niels Wintermans is ook als Mario verkleed. ,,Toen wij in 2001 met de groepen begonnen, waren we allemaal jong en bouwden we ieder jaar een wagen. Inmiddels hebben we bijna allemaal kinderen en draait het meer om de kleintjes. Normaal zouden we als loopgroep hebben meegedaan, maar nu maken we er hier op straat maar een feestje van.”

Verspreid rond het centrum van Hank zijn er adressen die duidelijk herkenbaar zijn door de aanwezigheid van een pop. Zo staat op het Warmondplein een sneeuwpop, is er bij Biesboschlaan 31 een vaccinatielocatie en dansen er in de Julianastraat drie dames met papier maché koppen op hun hoofd op muziek van de Efteling. ,,Ik vain ut wel gezellig”, vertrouwt mevrouw Van Dongen ons toe. Met haar rollator struint ze in de stralende zon door de straten van Knusterooierslaand en daar was het uiteindelijk allemaal om te doen.

