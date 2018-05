Knooppunt Hooipolder: eerst focus op behoud op- en afrit 34 bij Raamsdonksveer

Omwonenden niet blij met nieuwe plannen uitbrei­ding exploita­tie pontje Lage Zwaluwe

7:30 LAGE ZWALUWE – Zonde van de natuur, angst voor verkeersoverlast en ontevreden over contact tussen gemeente en belanghebbenden. Omwoners zitten niet te wachten op de plannen van Gebr. De Leeuw om een deel van de buitenhaven in Lage Zwaluwe te gaan exploiteren. Dit wordt duidelijk tijdens het inspreekmoment in de opiniërende raadsvergadering.