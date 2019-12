‘Knip’ op Keizersdijk wordt niet meer weggehaald; motie haalt het niet

Petitie naar minister: alterna­tief voor autoweg langs Klooster­hoe­ve

23:44 RAAMSDONKSVEER - 5300 Handtekeningen heeft de SVP in de gemeente Geertruidenberg al opgehaald. En nog voor het eind van het jaar zijn het er 6000, is de verwachting. Gebundeld in een petitie worden die verzonden aan minister Cora van Nieuwenhuizen en de Tweede kamer. De boodschap: er moet een alternatief komen voor de autoweg die na de verbreding van de A27 langs de Kloosterhoeve in Raamsdonksveer komt te liggen.