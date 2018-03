Knip in Raamsdonksveer blijft voorlopig: 'We moeten wachten totdat alles afgerond is'

Veerle Soeters op tv bij Curvy Supermodel: 'We willen laten zien dat je op meerdere manieren mooi kunt zijn'

20:51 Curvy Supermodel gaat over modellen met 'een maatje meer'. "Mensen interpreteren het soms alsof we willen laten zien dat dit beter is dan de wereld met dunnere modellen, maar dat is niet zo", vertelt Soeters, die opgroeide in Oosterhout en Raamsdonksveer en nu studeert in Breda. "We willen vooral laten zien dat je op meerdere manieren mooi kunt zijn. Het gaat om zelfverzekerd zijn over je eigen lichaam."